Un premier parking à vélos public et sécurisé qui en appelle d'autres

C'est un local d'une trentaine de mètres carrés, vitré, situé rue des Fossés, dans le secteur piétonnier de l'hyper-centre de Cherbourg-Octeville. A l'intérieur, des structures métalliques qui permettent d'accrocher au total 42 vélos.

Le local accessible à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7, représente "un bon coup de pouce en faveur des mobilités et pour les personnes qui ont des soucis pour garer leur vélo à domicile, faute d'espace disponible", pour le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé. Le choix d'implanter le local dans ce quartier piétonnier ne doit rien au hasard. Pas toujours évident de mettre son vélo à l'abri lorsqu'on habite dans un immeuble sans ascenseur, avec des escaliers étroits.

Ambition 6000 places de stationnement pour les vélos

L'objectif du local et de proposer une solution de parking pour les habitants du secteur. Vélos à assistance électrique, VTT, vélos de ville, ou encore vélo cargo, il y a de la place pour tous les types de deux-roues, et même un mini atelier avec les outils nécessaires pour réparer ou entretenir son vélo. Pour profiter de ce service, et obtenir un badge d'accès, il faut remplir un formulaire d'inscription via le site internet de Cherbourg-en-Cotentin, et débourser 10 euros pour une location d'un trimestre, ou 30 euros pour l'année.

Tous les types de vélos pourront être stationnés dans la limite de 42 places en location au trimestre ou à l'année. © Radio France - Benoît Martin

Ce premier parking sécurisé sera suivi de l'aménagement d'un abri sécurisé de 12 places sur le parking Notre-Dame en début d'année 2023. Plus généralement, à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin, la municipalité se fixe l'objectif de passer de 300 arceaux destinés à accrocher des vélos, à quelques 3000 d'ici la fin du mandat, soit un total à ce moment-là, de 6000 places.