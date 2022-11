Un projet de RER enfin sur les rails à Nantes

Son vélo à la main, Eric attend en gare de Chantenay, à Nantes, pour se rendre au travail à Couëron. Il pleut si fort qu'il a choisi de prendre le train mais c'est exceptionnel : "Pour aller à Couëron le matin, le dernier train est à 8h25 et le suivant est celui que j'attends, à 12h26. Il n'y a aucun train au milieu de la matinée".

Un RER, c'est la promesse de trains toutes les demi-heures, toute la journée et des trains qui traversent l'agglomération, de Thouaré à Couëron par exemple, sans changement en gare de Nantes. Cette nouvelle offre de transport incitera-t-elle les habitants à laisser la voiture au garage ? Jérôme Dyon, président de l'Association nantaise déplacements environnement n'en est pas si sûr : "Aujourd'hui, l'essentiel des gens qui font des trajets au travers de l'agglo le font en voiture par le périphérique, cela fonctionne quand même relativement bien donc chacun a des habitudes très automobiles en la matière. Apporter un service diamétralisé en train répond-il à un besoin ? Oui, sans doute en partie mais on n'est pas sur des volumes énormes." Il n'en demeure pas moins qu'un RER à Nantes est "une très bonne idée" pour Jérôme Dyon. Il permettra de "désengorger la gare de Nantes et de lancer une dynamique de choix pro-transports en commun".

Pour Dominique Romann, président de l'Association des usagers des transports en Pays de la Loire, l'arrivée d'un RER à Nantes est aussi "une très bonne chose". "Avec un RER, ce qui change c'est qu'on passe d'un fonctionnement type TER à un système périurbain qui fonctionne sur une grande plage horaire de 6h du matin à 23h le soir en continu avec la même fréquence et une fréquence élevée, c'est-à-dire qu'il faut arriver à terme au quart d'heure." Mais un tel cadencement nécessite forcément de gros aménagements : "Il faut pouvoir améliorer la capacité des voies pour faire passer plus de trains, ça veut dire améliorer la signalisation, créer quelques évitements pour que les trains se croisent sur les voies uniques et acheter du matériel roulant", explique Dominique Romann.

La Région Pays de la Loire dit accueillir très favorablement l'annonce du président de la République

Un RER à Nantes coûtera cher donc et c'est précisément pour cette raison que le projet n'est jamais véritablement sorti des limbes jusqu'ici, selon Jérôme Dyon : "La Métropole botte en touche en disant c'est la Région qui pilote les trains et la Région dit qu'il n'y a pas de sous et qu'on a déjà quelque chose de satisfaisant sur l'agglo." Le changement aujourd'hui, c'est que l'Etat dit vouloir développer des RER dans les dix plus grandes villes françaises*. "Très bien"*, répond le président de l'Association nantaise déplacements environnement, "Mais qu'est-ce-que ça veut dire en termes financiers, on n'en a pas la moindre idée."

Les réactions politiques sont nombreuses également suite à l'annonce d'Emmanuel Macron. France Urbaine, l'association des Métropoles présidée par Johanna Rolland, "salue l'intention du président de la République et attend des actes concrets." Les élus des trois groupes écologistes, à la Région Pays de la Loire, parlent de leur côté d'un "revirement bienvenu" du Président mais ils préviennent que "des moyens financiers supplémentaires alloués aux collectivités devront suivre". Enfin, la majorité de droite, à la Région, dit accueillir "très favorablement" l’annonce du président de la République sur la création de 10 RER métropolitains. Une "ambition en totale résonnance avec l’engagement fort de la collectivité pour améliorer l’efficacité des transports en commun", ajoute-t-elle.