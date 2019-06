Un projet de "tram-train" pour faciliter les déplacements dans la vallée du Paillon

Nice, France

L'objectif est de relier l'Est de Nice à la Vallée du Paillon grâce à une nouvelle offre de transport en commun plus écologique et plus efficace que les deux lignes de bus actuelles ou que la ligne SNCF Nice-Breil-sur-Roya. Le constat est qu'il "faut désengorger la pénétrante aux heures de pointe" rappelle le président de la Métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi. C'est un projet d'aménagement de "tram-train" qui a été retenu lors d'une réunion avec les élus de la vallée du Paillon, jeudi à la mairie de Nice.

Le "tram-train" pourrait voir le jour en 2026 de Pasteur à Drap-Cantaron

Le projet de "tram-train" se découpe en deux parties : une partie tramway sur 4 km, depuis le quartier Pasteur à Nice, où arrive le terminus de la ligne 1 du tram. Une nouvelle ligne, partira en direction de La Trinité, empruntant la rive droite du Paillon. Sur une voie, le tram desservirait le quartier de l'Ariane, Saint-André-de-la- Roche, puis le pont Anatole France. Sur les 3 km restants, le "tram-train" empruntera les rails SNCF de la ligne Nice-Breil-sur-Roya pour rejoindre la gare Drap -Cantaron où un parc relais sera aménagé afin de garer son véhicule.

Le tracé du futur tram-train du sud vers le nord - métropole Nice Côte d'Azur

Le projet a été salué unanimement par les maires de la vallée du Paillon, contents de la solution choisie. Il faut rappeler que 42 000 véhicules circulent chaque jour sur l'ensemble du bassin, 2400 véhicules aux heures de pointe puisque plus de la moitié des habitants de la vallée travaillent dans la métropole.

Le coût du projet est estimé à 190 millions d'euros. La métropole est en pourparlers avec la SNCF pour trouver un accord, "il conviendra d’obtenir un financement de la région et de la communauté des Pays du Paillon voire du département", précise Christian Estrosi.

43 600 personnes pourraient emprunter ce tram-train chaque jour, selon les estimations. "Nous pouvons imaginer une livraison du tram-train en 2026", s'avance le président de la métropole.

Des aménagements de court terme pour améliorer les déplacements

A plus court terme, il y aura des aménagements : au Carrefour Garigliano, un nouveau couloir de bus pour améliorer l’insertion depuis la pénétrante Nord; le gabarit du pont route de Turin sera augmenté pour améliorer le passage des poids-lourds vers l'A8; un giratoire sera aménagé en remplacement des feux actuels au carrefour de la pénétrante du Paillon, pont Anatole France et Bd de l’Ariane pour fluidifier la circulation.