Niort, France

Depuis la mise en place des bus gratuits dans l'agglomération niortaise, la fréquentation des bus a augmentée de 20%. Une réussite pour le réseau Tanlib qui mis en place cette gratuité. Les usagers sont eux dans l'ensemble très contents de cette mise en place. Sur certaines lignes très empruntées, les usagers sont trois fois plus à emprunter les bus.

Une fréquentation en hausse de 20%

Pour les parents, réseau gratuit rime avec tranquillité : "nous n'avons plus à vérifier qu'ils aient de l'argent ou leur carte de bus", explique l'un d'eux. Et pour les jeunes, lycéens notamment, la gratuité des bus permet de faire plus de trajets et d'êtres plus autonomes. Le réseau Tanlib vise 30% de fréquentation en plus d'ici six ans.