Un questionnaire pour les usagers de la voie de covoiturage à la sortie de Nantes

C'est une grande première dans l'agglomération nantaise, sur un axe de circulation très emprunté aux heures les plus chargées de la journée. Depuis début juin 2023, une voie de covoiturage est ouverte sur le boulevard de la Prairie-de-Mauves, en sortant de Nantes direction le périphérique. Une voie située à droite de la route "traditionnelle", et longue de plus de deux kilomètres.

Au sol, on retrouve un losange, une nouvelle signalisation pour indiquer que la voie en question est réservée aux véhicules avec deux personnes ou plus à bord, mais aussi aux transports en commun, aux taxis et aux véhicules de secours. Avec une vitesse limitée à 50 kilomètres/heure.

Un questionnaire ouvert aux usagers

La voie va donc être expérimentée durant trois ans. Et plus de trois mois après son lancement, un premier questionnaire est proposé pour recueillir les premières impressions des usagers. Disponible sur le site de Nantes Métropole , il invite les habitués de la voie, et plus globalement tous ceux qui passent à côté chaque jour à donner leur avis.

Chaque participant peut aussi poser ses questions et faire quelques remarques avec ce formulaire. Ayoub, un habitué de la Prairie-de-Mauves, s'interroge par exemple sur le sens du terme "covoiturage". "Cela reste quand même flou, covoiturage, c'est un terme assez large. Par exemple, quand je suis avec mes enfants dans la voiture, je ne sais pas si je peux emprunter la voie concernée. Et je préfère prendre des précautions, je ne veux pas me prendre d'amende".

En cas de non-respect des règles de circulation, le contrevenant peut en effet écoper d'une amende de 135 euros. "De toute façon, je ne vois jamais grand monde sur cette voie", s'interroge Christelle, une autre habituée de la Prairie-de- Mauves. "Peu de véhicules, et parfois, j'en aperçois quelques-uns où le conducteur est seul à bord".

Un gain de temps de huit minutes

Reste maintenant à voir si les autres usagers sont du même avis. Sur son site, Nantes Métropole parle d'un gain de temps d'environ huit minutes pour les covoitureurs effectuant un trajet en heure de pointe le soir, entre le boulevard de Seattle et la porte d'Anjou.

D'autres expérimentations vont également être lancées à d'autres endroits stratégiques, parfois congestionnés avec les bouchons. Des travaux sont donc en cours sur l'A83 en direction de Nantes, entre la RD178 et la porte des Sorinières. Une deuxième voie de covoiturage devrait ainsi y voir le jour début octobre 2023.

D'autres projets sont également à l'étude, au niveau de la route de Pornic en intra-périphérique, ainsi que sur le boulevard de Vendée au sud de Nantes.