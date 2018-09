Haute-Vienne, France

C'est dans le sens Brive Limoges Paris que le radar de chantier a fait son apparition ce vendredi sur l'A20 entre Saint-Hilaire-Bonneval et Magnac-Bourg autrement dit entre les diffuseurs 39 et 41. Un dispositif par mesure de sécurité pour les usagers et les personnels de chantier qui vont procéder à des travaux de réfection de chaussée.

La vitesse est limitée à 80 kms/ heure dans la traversée du chantier et le radar pourrait en surprendre d'un.

Il restera en place le temps des travaux c'est à dire jusqu'au 5 octobre.