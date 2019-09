Un radar nouvelle génération en service sur la nationale 368 entre Les Pennes Mirabeau et Gignac

Un radar nouvelle génération est en service depuis lundi matin sur la D368 entre Les Pennes-Mirabeau et Gignac-la-Nerthe. Aujourd'hui, ce radar ne contrôle que la vitesse (limitée dans le secteur à 70Km/h) mais à terme l'appareil pourra contrôler de nombreuses autres infractions.

Le radar "tourelle" en service sur la N368 entre les Pennes-Mirabeau et Gignac

Les Pennes-Mirabeau, France

On les appelles les radars "tourelles" ou radar « Mesta Fusion 2 ». Ces radars nouvelle génération sont installés pour remplacer les anciens appareils qui ont été dégradés ou détruits ces derniers mois. Après la L2, l'un de ces radars est en service depuis lundi matin sur la départementale 368 entre les Pennes-Mirabeau et Gignac-la-Nerthe (entre le pont qui enjambe l'A7 et le rond point menant à Pas-des-Lanciers).

Des radars multitâches

Aujourd'hui ces nouveaux radars contrôlent uniquement la vitesse (sur une zone plus étendue) et le franchissement des feux rouges (en agglomération mais à terme ces appareils vont pouvoir contrôler le port de la ceinture de sécurité, l'usage du téléphone portable au volant ou encore le respect des distances de sécurité. L'objectif est d'installer 400 radars tourelles d'ici la fin de l'année 2019. Un radar tourelle coûte près de 40 000 euros.