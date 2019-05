Un "radar pollution" installé à Villeneuve-Loubet

Villeneuve-Loubet, France

Le fonctionnement est simple. Des capteurs mesurent la pollution et transmettent les taux au panneau qui affiche alors du vert si tout va bien, du orange si c'est un peu dégradé et du rouge si les taux sont trop élevés. Situé aux Plans de Villeneuve, l'outil pédagogique est destiné aux automobilistes qui empruntent la D2085 qui va de l'autoroute A8 jusqu'à Grasse en passant donc par Villeneuve-Loubet. "Nous espérons que les gens prendront du coup conscience que parfois cet endroit est pollué, explique Serge Jauvert, le président de l'ADEV, l'association de défense de l'environnement de Villeneuve. Et nous espérons aussi qu'ils changent alors leur comportement, ne plus prendre systématiquement la voiture, favoriser le télétravail, changer leurs horaires".

Faire bouger les pouvoirs publics

Des voeux une peu naifs que ne reprend totalement le maire de la commune. Pour Lionel Luca ce panneau va également servir à mobiliser l'Etat et le Conseil Départemental autour de la question des alternatives à la voiture. "Nous savons qu'aujourd'hui pour que les azuréens arrêtent de prendre leur véhicule il faut leur proposer de bons transports en commun. Et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Si ce panneau peut nous faire tous asseoir autour d'une table pour trouver des solutions à long terme alors tant mieux".