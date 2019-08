Un radar "tourelle" nouvelle génération entre en service à Albens

Perché sur un mât de quatre mètres de haut, le nouveau “sera beaucoup plus difficile à casser que ses prédécesseurs”, indique le ministère de l’Intérieur.

Albens, France

C'est un véritable radar du futur entièrement automatisé qui vient d'être installé mardi 13 août à Albens. Il s'agit du quatrième implanté en Savoie, deux autres seront installés d'ici septembre. Perché sur un mât de quatre mètres de haut, ce radar peut flasher dans les deux sens, sur un tronçon de 200 mètres.

Un radar qui pourra détecter l'utilisation du téléphone au volant

Pour l’instant, le “radar tourelle” n’a été homologué que pour contrôler votre vitesse, précise la Sécurité routière. Mais il est aussi capable de savoir si vous portez ou non votre ceinture, si vous téléphonez en conduisant, si vous respectez les distances de sécurité ou si vous doublez par la droite. Autre particularité, pour une cabine opérationnelle, il y aura quatre cabines leurres. Les caméras de contrôle pourront être déplacées sans que les automobilistes ne le sachent.

L'État y va quand même un peu fort", Claude Giroud, maire délégué d'Albens

L'installation de ce nouveau radar ne fait pas l'unanimité dans la commune. "L'État y va quand même un peu fort, même si la sécurité des automobilistes, la sécurité de nos populations sont un priorité à n'en pas douter, il faut qu'il y ait un peu de place pour les étourdis", estime Claude Giroud, vice-président du Conseil Savoie-Mont Blanc et maire délégué d'Albens. Un avis que partage Mathieu, un habitant de la commune. Pour lui, ce radar, c'est une usine à contraventions : "_Je prends ma voiture, je suis pisté, je suis surveillé, je suis taxé_. Après je comprends que le Français n'est pas un conducteur modèle, j'ai fait mes études au Canada, et là-bas les gens sont beaucoup plus respectueux. Donc ces nouveaux radars c'est une nouvelle manière de nous taxer."

400 installations de radars nouvelle génération en 2019, trois fois d'ici 2020

L'installation de ces 400 radars tourelles en France coûte 101.7 millions d'euros à l'État. L'objectif est d'en installer trois fois plus en 2020. De son côté, la préfecture de la Savoie rappelle que la vitesse est en cause dans un accident mortel sur trois. En tout, le département compte 26 radars, la plupart ont été endommagés depuis novembre dernier.