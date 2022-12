Un rassemblement à Lus-la-Croix-Haute pour la réouverture de la ligne SNCF Grenoble / Gap

C'est une victoire pur les défenseurs de cette ligne. Après deux ans de travaux et un investissement de 35 millions d'euros, la ligne ferroviaire qui relie Grenoble à Gap en passant par Veynes rouvre ce dimanche. On pourra à nouveau aller de Grenoble à Gap en TER. Il faut compter environ deux heures et demi pour les trajets les plus rapides. La durée du trajet ne varie pas. Mais la ligne est sauvée puisqu'il avait été question de l'abandonner.

Un rassemblement en gare de Lus-le-Croix-Haute

Le maire de Lus-la-Croix-Haute et le président de la communauté de communes du Diois ont voulu marquer l'événement et ont organisé un accueil en gare de Lus-la-Croix-Haute, le sommet de cette ligne qui culmine à près de 1 200 mètres d'altitude. Le collectif de l'étoile de Veynes qui défend cette ligne sera également présent. Le premier train arrivera de Grenoble à 11 heures 59 en gare. Le deuxième train arrivera de Gap à 12 heures 54.

De nouveaux travaux sont nécessaires

Le collectif de l'étoile de Veynes qui rassemble des défenseurs de cette ligne ainsi que de la ligne Livron/Briançon jugent surprenant que les financeurs, c'est-à-dire l'Etat et la région Auvergne-Rhône-Alpes n'aient prévu aucune inauguration. Et les défenseurs de la ligne ont leur idée. Il va falloir mettre à nouveau beaucoup d'argent sur cette liaison - environ 80 millions - pour compléter ces premiers travaux d'urgence. Une date avait même été envisagée : 2026/2027. Mais pour l'instant aucun tour de table financier n'a été établi. Le risque, s'inquiète le collectif, c'est que ces travaux ne soient pas réalisés.