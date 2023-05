Un rassemblement à Nancy pour réclamer le retour d'une ligne ferroviaire directe entre la Lorraine et Lyon

Des élus et associations se mobilisent une nouvelle fois pour réclamer le retour d'une ligne directe entre la Lorraine et Lyon.

Les élus locaux, du département de Meurthe-et-Moselle et de la région Grand Est ainsi que les associations d'usagers, sont rassemblés à Nancy ce vendredi 5 mai pour réclamer le retour d'une ligne ferroviaire directe avec Lyon. Environ 80 personnes sont présentes devant la gare.

Un projet encore trop flou

Une mobilisation pour remettre la pression auprès des services de l'Etat et de la SNCF, qui ont évoqué, le mois dernier, la remise en service de deux allers-retours quotidiens fin 2024. Il est question d'utiliser des rames, prêtées par la région Grand Est pendant un an. "Ce qui n'est pas acté, ni consolidé, c'est comment ces liaisons vont être réellement mises en œuvre, en terme de moyens financiers et humains", soulève Chaynesse Khirouni la présidente du Conseil départementale. "Aujourd'hui nous n'avons aucune certitude sur la mise en œuvre ou le calendrier de ces propositions".

Le grand flou sur les modalités, et sur le tracé. Y'aura-t-il un arrêt dans les Vosges ? L'Association de défense des usagers du rail de Neufchâteau et ses environs se bat pour une correspondance dans le département 88. "J'espère que l'Etat et la SNCF vont comprendre conscience que c'est impératif, pour les ruraux, de voir repasser un train sur cette ligne historique, c'est important pour désenclaver l'Ouest vosgien", ajoute Oliver Jannel vice-président de l'Adurne.

Une nouvelle réunion entre les différents acteurs du dossier doit se tenir d'ici l'été 2023.