Un rassemblement contre la fermeture de la gare de Brassac-Les-Mines

Les trains s'arrêteront toujours mais la gare de Brassac-Les-Mines sera fermée à partir du 1er novembre. Les élus appellent à manifester ce samedi matin. Et la gare de Brassac n'est pas la seule gare menacée.

Ce sera la troisième manifestation depuis que le projet de fermeture a été annoncé au mois de juin, sans que la SNCF ne revienne en arrière. La seule chose qui a changé, c'est la date de fermeture, repoussée du 15 octobre au 1er novembre. Les élus de Brassac et des communes voisines organisent donc un nouveau rassemblement ce samedi matin à 11 heures, devant la gare. Ils ne veulent pas se contenter d'un distributeur de billet (qui peut tomber en panne) pour seul accueil des 500 voyageurs qui fréquentent la gare chaque jour et qui devront attendre leur train sur le quai, au froid, en hiver au lieu de pouvoir se mettre au chaud à l'intérieur.

Et la gare de Brassac-Les-Mines n'est pas la seule concernée par un projet de fermeture. Celle de Saint-Flour devrait également fermer le 1er novembre prochain. Les gares de la Bourboule et d'Ambert (qui ne voient plus passer de trains) pourraient elle aussi disparaître.

Des fermetures dénoncées par la CGT. Le syndicat cite d'ailleurs un exemple récent. C'était mardi dernier en gare du Cendre, lorsqu'une personne en situation de handicap n'a pas été prise en charge en gare. Cette personne non-voyante fait le trajet entre Brioude et Le Cendre chaque semaine mais le lundi. Ce jour là, il y a un agent au guichet, qui peut prendre le voyageur en charge à la descente du train et le conduire à son bus devant la gare. La SNCF avait bien été informée du changement de date mais le guichet étant fermé le mardi, personne n'était présent pour ce voyageur d'autant plus qu'il n'y avait pas de contrôleur à bord du train. Il y avait heureusement un cheminot parmi les passagers, qui a fait descendre le voyageur. Et des militants de la CGT, justement présents pour dénoncer les fermetures de gare, qui ont pu le prendre en charge jusqu'à son bus. Une situation inacceptable pour le syndicat.