Un rassemblement de voitures provoque d'importants embouteillages dans la zone nord du Mans

La circulation a été très fortement perturbée ce vendredi soir dans le secteur du parc manceau. La 10e Night car of friday, un rassemblement de voitures de collection et de sport, a attiré plus de 1.500 véhicules, deux fois plus que prévu.

D'importants embouteillages ont perturbé le trafic au nord du Mans ce vendredi 18 mars, entre 20h et 23h. La 10e Night car of friday, un rassemblement de voitures de collection et de sport au parc manceau, a attiré plus de 1.500 véhicules, deux fois plus qu'habituellement. Avec les visiteurs, la gendarmerie a comptabilisé près de 5.000 personnes sur place et a dû intervenir pour réguler la circulation.

"On était à tout casser une vingtaine entre les bénévoles et l'équipe de Rassemble'Mans 72", reconnait Anthony Chossis, le président de l'association organisatrice de l'évènement. "Les précédentes éditions, ça suffisait pour gérer un afflux de 800 véhicules." Il ne sait pas vraiment pourquoi, cette fois, le rassemblement a attiré autant de monde. "On a peut-être trop communiqué", suggère-t-il.

Des interrogations sur la prochaine édition

La gestion du trafic a aussi été rendue compliqué par le non-respect de certaines règles comme l'interdiction de drifter, de déraper, sur le parking. "On est à l'entrée pour gérer les véhicules, mais on est obligé d'intervenir dés qu'on voit de la fumée de pneus ou qu'on entend des moteurs accélérer", explique-t-il. "Il n'y en a qu'une dizaine, mais ça recommence à tour de rôle dés qu'on a le dos tourné du coup ça nous ralentit dans notre travail."

Au final, la gendarmerie a comptabilisé deux accidents, uniquement matériels. Ces rassemblements sont organisés habituellement tous les trois mois depuis 2016 et l'association s'interroge sur le prochain rendez-vous qui devrait se dérouler en juin. "On va en tirer les conséquences, mais il en aura d'autres", assure Anthony Chossis. "Quand ? Je ne sais pas, et où? Est-ce que le parc manceau est suffisamment adapté pour ce genre d'événement, c'est une question qu'on se pose."