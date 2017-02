Un rassemblement à Saint-Pierre des Corps contre la fermeture des guichets de la gare

Ce mercredi, les dix guichets de la gare de Saint-Pierre des Corps seront fermés. Il y aura dorénavant un guichet unique ouvert de 13 h à 20 h la semaine et de 10 h à 18 h le samedi.

Une trentaine de personnes étaient rassemblées pour manifester leur mécontentement contre la fermeture des guichets à la gare de Saint-Pierre des Corps.

Pour acheter un billet ou préparer un voyage, vous aurez le choix entre internet et les bornes automatiques. Suite à la suppression de ces guichets, huit postes ont été délocalisé (dans une autre gare, mutation, un CDD non renouvelé).

La Direction Nationale Voyages de la SNCF considère que les guichets ne sont plus adaptés à la façon dont les voyageurs achètent leurs billets, ils passent tous par internet.

Robert est âgé de 84 ans, il est venu manifester son mécontentement contre la fermeture des guichets.

Je vais souvent voir mes enfants et petits enfants à Paris, mais comment je vais faire maintenant. Je ne sais pas utiliser les bornes automatiques ou aller sur internet, je faisais tout au guichet.

Pour Laetitia Coquelet, la représentante CGT du syndicat des cheminots de Tours. C'est un service de moins proposé par la SNCF, il y aura des conséquences pour les usagers de Saint Pierre des Corps.

Avec un seul guichet cela va être compliqué de gérer les flux, et puis on est avant tout un service public, on supprime le contact humain.