Un recours à venir contre la LGV entre Montpellier et Béziers ?

Le tracé de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Montpellier et Béziers, première étape d'une nouvelle ligne TGV entre Montpellier et Perpignan, alimente encore beaucoup de débats. Le 21 février dernier, les travaux pour créer ce tronçon qui permettrait un gain de temps de 18 minutes entre les deux villes héraultaises ont été déclaré d'utilité publique. Ils doivent en principe débuter en 2028, et se terminer en 2034.

18 minutes de gagnées, pour quel(s) coût(s) ?

Opposée au tracé de ce tronçon qui borderait l'étang de Thau, l'association " Alerte LGV Thau " (ALT) compte déposer un recours devant le Conseil d'Etat concernant cette déclaration d'utilité publique.

"Avec ce recours, le Conseil d'Etat devra faire un rapport entre les avantages et inconvénients du projet" résume Félix Caron, président de l'association. Et selon lui, les avantages sont "très maigres" : "18 minutes de gagné, est-ce que ça

justifie de dépenser 2 milliards d'euros d'argent public ? Est ce que ça justifie de faire un projet dont le bilan carbone ne sera amorti qu'en quasiment 250 ans ? Ça justifie de saccager la seule source d'eau potable d'un grand territoire, la source d'eau potable d'Issanka ? Est ce que ça justifie aussi d'artificialiser plus de 2000 hectares d'espaces naturels ? Et puis quasiment la même chose en espaces agricoles, viticoles et vinicoles..."

Besoin de soutien pour déposer le recours

L'association indique vouloir également déposer ce recours afin d**'alerter les élus sur un projet jugé "obsolète"**.

ALT veut également faire connaître ses contre-arguments : "En nous basant sur des études qui ont déjà été faites par la SNCF, nous proposons de faire une ligne qui irait un petit peu moins vite, à 220 km/h au lieu de 320 km/h. Cela permettrait d'économiser 1 milliard d'euros, et de faire un tracé qui soit un peu plus sinueux afin d'éviter les grandes zones sensibles du territoire du bassin de Thau" appuie Félix Caron.

Toutefois, ALT n'a pas encore déposé son recours. L'association a jusqu'au 19 avril pour le faire. Mais elle a besoin d'un soutien financier, afin de payer les frais de procédure et d'avocat. Une cagnotte en ligne a été lancée. Elle est disponible via ce lien , ou bien ci-dessous.