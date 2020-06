Un recours en justice contre les nouvelles pistes cyclables entre la promenade des Anglais et le port de Nice

Le comité de défense des quartiers du port et de l'environnement a déposé une requête en référé-liberté devant le tribunal administratif de Nice ce vendredi afin d'ordonner la suppression des nouvelles pistes cyclables entre Promenade des Anglais et le port.

Les nouvelles pistes cyclables expérimentales à Nice suscitent encore du mécontentement. Le comité de défense des quartiers du Port et de l'Environnement saisit la justice. Une requête en référé liberté devant le tribunal administratif de Nice ce vendredi pour obtenir la suppression des pistes cyclables sur la route entre la promenade des Anglais et le port Lympia (comprenant le quai des Etats-Unis, le quai Rauba Capeu, le quai de Lunel, le quai de la Douane et le quai Papacino).

Jean-Michel Bidart, le président du comité de défense des quartiers du Port et de l'Environnement reproche au maire de Nice ne de pas avoir consulté les habitants avant de mettre en place des aménagements cyclables. "Je veux bien discuté avant, mais pas après. Là, on fait du travaux on dépense notre argent et on nous dit que c'est du provisoire. Je n'y crois pas".

Nous défendons notre liberté de circuler librement

Selon lui, les voies de circulation sont plus encombrées. "Plusieurs rues débouchent sur le port : la rue Cassini, la rue François Guisol, la rue Arson ou encore le boulevard Carnot. Le boulevard Carnot c'est 24.000 véhicule par jour. Donc nous défendons notre liberté de circuler librement". Par ailleurs Jean-Michel Bidart relève que les automobilistes mettent six minutes de plus à rejoindre le port depuis le quai des Etats-Unis. La voie de circulation permettant de remonter directement la promenade des Anglais a été supprimée. "Il faut faire un détour en passant par la place Garibaldi, alors qu'on ne viennent pas me parler d'écologie".

Le président du comité des quartiers du Port et de l'Environnement assure ne pas être anti-vélo. Il dénonce un manque de réflexion."Je ne leur retire pas une piste cyclables, c'est la mairie qui la déplace. Moi je demande qu'ils reviennent sur le trottoir qui n'était pas plus dangereux. Ces pistes font 2,2mètres, il suffit de remettre tout le marquage au sol, les plots blancs installés sur la routes, il fallait les mettre sur les trottoirs pour bien démarquer la partie cyclistes de la partie piéton. Et le plus absurde : la piste cyclable s'arrête à la fin de la place de l'île de beauté".

"C'est un excès de pouvoir caractérisé

Toutefois, ce ne sont pas sur ces arguments que se fonde le référé-liberté. Maître Jean-Marc Le Gars, avocat de l'association s'appuie sur un décret de 2010 classant l'axe entre la promenade des Anglais et le port comme "route à grande circulation". "C'est un excès de pouvoir caractérisé de la part du maire et du président de la Métropole Nice Côte d'Azur, en l'occurence la même personne Christian Estrosi. Il ne peut pas intervenir pour modifier les caractéristiques de la voie sans en aviser le préfet dans la mesure où il s'agit d'une route à grande circulation. Elle a une fonction essentielle dans la circulation sur le territoire français. Ce n'est pas dans ses compétences. La loi n'est plus respectée à partir du moment où la ville, la Métropole la transforme en piste cyclable, qu'il n'y a plus deux voies. Il ne peut pas aller contre un dispositif mis en place au niveau national".

Jean-Michel Bidart a rédigé deux courriers au préfet. "Deux lettres recommandées, je crois que le poste de préfet a été supprimé dans les Alpes-Maritimes parce qu'on n'a pas de réponse".

A l'inverse, des Niçois militent pour le maintien de ces nouvelles pistes cyclables. Une pétition sur le site change.org a recueillie plus de 1.700 signatures à ce jour.

Le maire de Nice devrait s'exprimer cette semaine sur la question.