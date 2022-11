Un RER à Avignon ?

La maire d'Avignon veut un RER. Cécile Helle écrit carrément une lettre à Emmanuel Macron pour lui soumettre la candidature d'Avignon au projet de déploiement de RER dans "dix grandes villes françaises". Le chef de l'Etat l'a en effet évoqué dans une vidéo publiée sur Youtube dimanche 27 novembre, sans donner de liste précise des villes concernées.

Une lettre de deux pages

Néanmoins, la candidature d'Avignon à ce projet a de quoi surprendre, puisqu'elle ne fait pas partie des dix plus grandes villes françaises. Cécile Helle l'admet d'ailleurs. Mais ça ne suffit pas selon elle à écarter la candidature de sa ville. L'élue le justifie sur deux pages en écrivant qu'Avignon est "l'épicentre de la 16ème aire urbaine française par sa taille, rassemblant 530 000 habitants, située à la jonction de deux régions et trois départements [...] au cœur d'une étoile ferroviaire."

Cécile Helle mentionne également que "l'agglomération du Grand Avignon regroupe déjà six gares en activité", et que "potentiellement quatre autres gares pourraient venir compléter ce réseau déjà dense à moindre frais puisque les équipements existent déjà : Le Pontet, Villeneuve-lès-Avignon, Roquemaure, et Avignon Saint-Chamand". La maire met en avant les enjeux de transition écologique.

Mais cela suffira-t-il à convaincre Emmanuel Macron ? Sachant le poids par exemple de Marseille, pas si loin de chez nous où un réseau de RER est déjà évoqué par le chef de l'Etat depuis deux ans dans le plan "Marseille en grand". La région a encore confirmé sa volonté ces derniers jours d'y développer un tel projet.

Alors comment la ville d'Avignon peut-elle peser dans tout ça ? D'autant que cette lettre n'émane "que"de Cécile Helle (pro-rail depuis des années mais par ailleurs opposante de la 1ere heure au Tramway dans le Grand Avignon) et que ce courrier n'est pas cosignée par d'autres élus de l'agglomération. Peut-être qu'Emmanuel Macron y répondra dans une autre lettre.