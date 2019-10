Un "RER Basque" à l'horizon 2030 ?

La région Nouvelle Aquitaine et le Syndicat des Mobilités du Pays Basque Adour se sont mis d'accord pour lancer une étude qui pourra permettre de réorganiser les missions TER et leur exploitation et développer le transport péri-urbain.

Pays Basque, France

Un RER au Pays Basque ? Le terme peut faire sourire ou effrayer. On a forcément en tête le modèle de Région Parisienne avec de nombreux arrêts, plein à craquer de voyageurs et une fréquence soutenue pour permettre aux habitants des périphéries à se rendre dans Paris. Il s'agirait donc de lancer ici un modèle de RER basé sur l'actuel système de TER, mais avec une fréquence plus soutenue qu'actuellement.

"On n'aurait pas la même fréquence qu'à Paris" tempère déjà Renaud Lagrave, vice président de la région Nouvelle Aquitaine en charge notamment des infrastructures et des transports.

Pour le moment, le projet ne fait que commencer, il s'agit d'une étude, lancée en partenariat avec le Syndicat des Mobilités du Pays Basque Adour.

L'idée de cette étude c'est à terme de créer un service ferroviaire périurbain. Elle va sonder les besoins éventuels dans l'agglomération, les investissements nécessaires, notamment en matière d'infrastructures. L'étude permettra également de déterminer les arrêts qu'il sera nécessaire de déplacer ou même de créer. On pense par exemple à la gare de Bidart, fermée depuis des années.

"On veut qu'un train puisse exploiter tout le réseau, et ne s'arrête pas forcément à Bayonne, le tout avec une plus grande fréquence en fonction des besoins", explique Renaud Lagrave, vice président de la région Nouvelle Aquitaine.

Les résultats de l'étude sont attendus en 2020, afin de permettre une feuille de route pour 2025 et 2030.