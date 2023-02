Gironde : un réseau de transports en commun pour le Nord Bassin

La décision était très attendue. Le 31 janvier dernier les élus de la COBAN ont donc validé le plan de mobilité. Pour l'essentiel il prévoit la création de 12 lignes de bus pour les 8 communes du territoire : de Lège-Cap-Ferret à Mios en passant par Andernos, Arès et Audenge. Le réseau sera relié à l'agglomération bordelaise via Blagon et les cars express et le Sud Bassin via Biganos.

ⓘ Publicité

Il s'agit d'apporter une réponse aux bouchons qui encombrent quotidiennement la départementale 3 le long du Bassin. 85 % des habitants utilisent aujourd'hui leur voiture pour aller travailler.

loading

Cela fait des années que les élus du Nord Bassin réfléchissaient au moyen de décongestionner la route du littoral. Dernièrement ils planchaient plutôt sur un projet de contournement routier. Cet itinéraire au milieu de la forêt a été abandonné, tout comme l'idée de mettre un tram-train le long de la piste cyclable.

Le futur réseau est encore en phase d'étude. Il va faire l'objet d'une enquête publique et sera ensuite attribué à un délégataire mais l'objectif des élus est bien de faire rouler les premiers bus en septembre 2024.