Un retard de chantier provoque d'importants bouchons sur la VRU de Chambéry ce vendredi matin

Ce sont visiblement des problèmes sur un chantier de réfection des joints de chaussée sur la Voie rapide urbaine de Chambéry, piloté par la direction des routes de l'Etat, qui sont à l'origine d'une belle pagaille ce vendredi matin à Chambéry, sur la VRU. Les bouchons sont remontés sur l'A43 dans les deux sens et sur l'A41.

Ces travaux durent depuis lundi, toutes les nuits entre 23h et 6h du matin. Certaines bretelles d'entrée et de sortie de la VRU sont donc fermées, avec des basculements de circulation sur un seul côté . La circulation est normalement rétablie à 6h. Mais tout ne s'est apparemment pas déroulé comme prévu.

Dernier jour des travaux

La fin du chantier a d'abord été estimée à 7h et demi. Mais à 9h on n'avait aucune estimation de la durée du problème. De nombreux auditeurs ont témoigné de leurs difficultés sur la route ce vendredi matin sur France Bleu Pays de Savoie. Certains usagers comptent plus d'une heure de retard sur leurs trajets.

J'ai mis une heure pour faire seulement 500 mètres à la sortie de Saint-Baldoph. On devrait plutôt prendre le vélo!" - Mireille.

Avant le début du chantier, la préfecture de la Savoie indiquait qu'en fonction des aléas météo et techniques, il pourrait être prolongé. Une chose est sûre, elle n'envisageait pas une telle pagaille. Même le réseau secondaire, sur les départementales, est encombré.

Reprise progressive du trafic

Vers 9h30, les chantiers commençaient à être débalisés sur la VRU. La circulation reprend très progressivement sur une voie de chaque côté de l'autoroute. En revanche, difficile encore de donner des estimations quant à la fin des bouchons tout autour de Chambéry.

Ecoutez le direct de France Bleu Pays de Savoie.