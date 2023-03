Un retour réussi pour les puces motos de Niort

Après 3 ans d'absence à cause des conditions sanitaires, les puces motos de Niort ont réinvesti le parc des expositions de Noron ce samedi 18 et ce dimanche 19 mars. Cette 35e édition est un succès. Entre 30.000 et 40.000 visiteurs ont fait le déplacement pour le plus grand bonheur des organisateurs.

ⓘ Publicité

Des pièces détachées, des motos et des souvenirs

"Ça m'évoque des souvenirs", lance nostalgique Jean alors qu'il photographie une Honda CB 750 Four. Le modèle était très en vogue dans les années 60 et 70. "Je la prends en photo pour mon ancien pion du lycée qui avait la même à l'époque, et c'était un des plus gros modèles", rajoute-t-il avec encore un brin de jalousie. Jean, lui, ne roulait en ce temps-là qu'en Solex.

Des curieux comme Jean, le propriétaire de l'engin en croise des dizaines à chaque puces motos à Niort. Christian est un habitué, depuis 20 ans il expose ses modèles de collections pour l'occasion. "Cette année, je n'en ai amené que cinq mais il y a quatre ans, elles étaient dix", s'exclame-t-il. Ce rendez-vous, c'est un peu comme un immense rassemblement de "drogués à la passion de la moto" selon Christian. Parfois, les visiteurs le questionnent sur ses rénovations, d'autres fois ils le félicitent même en mentionnant que "l'oncle ou le grand-père avait le même modèle".

Ce n'est pas le métier de Christian, mais des professionnels sont bien présents. Des carrossiers, des motos-écoles, des vendeurs de protections pour motards font également partie des stands de cette grand-messe du deux-roues à moteur.

Du plaisir mais aussi de la prévention

Chacun y trouve son compte et d'ailleurs les profils des visiteurs sont variés. On croise des jeunes hommes ou femmes, des "bikeurs" comme on les imagine dans les séries américaines, mais aussi des familles venues pour la promenade du dimanche.

Ce rendez-vous c'est aussi l'occasion pour des associations de venir sensibiliser à leur cause. La Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) des Deux-Sèvres avait son stand. Patrick, secrétaire adjoint départemental, propose aux passants de signer sa pétition contre le contrôle technique payant et obligatoire pour les motos. "C'est l'opportunité d'en discuter avec les gens, de les faire participer à nos actions contre ce projet du gouvernement qui est un non-sens pour nous", explique-t-il. Il assure que "ce contrôle technique moto serait superflu et contraignant à cause d'une minorité d'inconscients sur les routes".

Malgré la pluie, les organisateurs se félicitent de l'affluence et prévoient déjà une plus grande édition l'année prochaine.