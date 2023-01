Un revêtement anti-deux-roues expérimenté cette semaine sur les voies du tram à Nice

Un revêtement censé empêcher les deux-roues de circuler sur les voies du tram est expérimenté du lundi 16 au vendredi 20 janvier sur la ligne 1. Le test se déroule entre 1h et 4h du matin. L'objectif est "d'améliorer la sécurité et de fluidifier le trafic du tramway", en empêchant les "vélos et trottinettes" de rouler sur les rails.

