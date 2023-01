Un revêtement anti vélo testé à Nice pour protéger la ligne du tramway

La ville de Nice lance un nouveau revêtement pour dissuader les cyclistes de rouler le long des allées du tramway sur l'avenue centrale Jean Médecin.

ⓘ Publicité

Il s'agit de blocs de béton moulés de cinq mètres de longueur qui encadrent les voies de la Ligne 1. L'objectif est de rendre des zones inconfortables pour les deux roues et les trottinettes. La municipalité malgré l'interdiction affichée et les verbalisations a décidé de tenter ce nouveau revêtement.

il n'y a aucune raison d'emprunter l'axe tramway à vélo

"Un millier de deux roues sans moteur empruntent cette avenue tous les jours. Il y a des axes où personne ne doit passer, c'est de l'individualisme, de égoïsme ! les vélos sur l'axe du tram ont provoqué huit accidents corporels et 24 interruptions de trafic en un an, cela pénalise des milliers d'usagers et entraine un manque à gagner. On veut casser ce phénomène !" assure le président de la Régie Lignes d'Azur Gaël Nofri.

Le revêtement va être testé durant trois mois sur deux endroits de l'avenue Jean Médecin. "Si l'essai est concluant, l'objectif est d'en mettre 25 ou 27 sur l'avenue Jean Médecin puis sur Gorbella et la place Masséna. Un test qui coûte 70 000 euros et la totalité de l'investissement sera de 700 000 euros. Par ailleurs, les rames continuent d'être rallongées, il en reste treize à faire pour 27 millions d'euros d'investissement."

110 000 voyageurs chaque jour prennent le tramway à Nice.