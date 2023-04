Un riverain ne supporte plus les camions qui traversent Viols-le-Fort

Les camions défilent à longueur de journée sur la route départementale qui traverse la commune de Viols-le-Fort, au nord de Montpellier. 300 en moyenne par jour, selon les chiffres du Département de l'Hérault. Notamment pour se rendre à la carrière du Pic St-Loup, à l'intérieur de la commune. Ce qui entraine "des nuisances sonores, de la pollution et de l'insécurité", se plaint Christian Romano, un riverain.

ⓘ Publicité

Cet ancien conseiller municipal souhaite "une déviation, comme ça a été fait à Aniane." Il a contacté la mairie et le département. Mais les seules réponses qu'il obtient sont : "on me dit que ce n'est pas possible. Ou alors dans 30 ans. Mais si on n'engage pas maintenant une discussion, c'est sûr que ça ne se fera jamais."

Christian Romano, un riverain qui ne supporte plus les camions. © Radio France - Morgane Guiomard

Aucune déviation prévue à Viols-le-Fort

Au Département, on reconnait le problème d'insécurité à cause des poids-lourds qui roulent trop vite. 46 kilomètres heure en moyenne dans un sens, 50 kilomètres heure dans l'autre.

"On a lancé un marché pour faire une étude sur la traversée de la commune pour la mise à sécurité de la traversée. Donc il y a un travail en cours sur la sécurisation de la traversée avec les élus" explique Philippe Vidal, délégué à l'aménagement du territoire au département de l'Hérault. Il assure qu'un travail est engagé avec la commune.

En revanche, aucune déviation n'est prévue à Viols-le-Fort. "Les déviations, ça ne se fait pas sur une demande comme ça. C'est quelque chose qui dure des fois dix, quinze ou vingt ans. Ensuite, une déviation tient compte de pas mal de paramètres. Il faut qu'il y ait un taux de circulation très important et des routes en forme de S, des virages compliqués. Et puis, il y a ensuite la géographie du site. À Aniane, il y a une géographie qui était plus facile. À Viols-le-Fort, c'est beaucoup plus montagneux" argumente Philippe Vidal.

loading