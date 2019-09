Un rond-point pour une meilleure sécurité route de Laval, près du Mans

Le Mans, France

Le chantier a commencé mi-septembre et sera terminé à la fin de l'année 2019. Un rond-point est en construction route de Laval, sur la commune de Trangé, près du Mans. L'ouvrage remplacera les feux rouges situés au niveau de l'entrée et de la sortie de l'autoroute A11. Ce carrefour était "aux normes mais un peu bricolé, de sorte qu'il n'était pas complètement sécurisant", reconnaît Frédéric Beauchef, vice-président du Conseil départemental en charge des routes. Chaque jour, 15.000 véhicules empruntent cet axe (RD357 - route de Laval) ou ce carrefour, dont 9% de camions. "En direction du Mans, des poids-lourds se déportaient sur une voie d'attente gérée par un feu en plein milieu de la circulation. Et, dans l'autre sens, en direction de Trangé, il était possible d'accélérer directement sur cette départementale. Cette situation créait un sentiment d'insécurité", détaille l'élu.

"La sécurité routière, priorité du département"

Avec ce rond-point, le Conseil départemental espère faciliter l'insertion des véhicules venant de l'autoroute et fluidifier la circulation sur la route départementale (route de Laval). Les voitures et les camions venant du Mans auront une voie dédiée pour rejoindre l'A11 (autrement dit, sans emprunter ce nouveau rond-point). "Le giratoire est la solution la plus efficace pour la sécurité et pour distribuer la circulation", explique Frédéric Beauchef, vice-président chargé des routes. "La sécurité routière est une priorité pour le département", rappelle l'élu. Ce rond-point devrait entrer en service fin 2019.

Ce nouvel ouvrage coûte 800.000€. - Image du Conseil départemental de la Sarthe

La circulation maintenue pendant les travaux

La route départementale 357 ne sera jamais coupée pendant la durée des travaux.

Les usagers sortant de l'A11 et se dirigeant vers Le Mans devront faire demi-tour sur le giratoire d'accès de Claas Tractor (ZA Etoile II) à Trangé, situé à 500 mètres du carrefour.

Les usagers venant de Laval et se dirigeant vers l'A11 devront aller jusqu'au giratoire de la patinoire, situé à 2 kilomètres.

A l'issue de ce chantier, 2.000 m2 d'espaces naturels seront libérés, précise également le conseil départemental de la Sarthe