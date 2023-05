Un salon professionnel sur les mobilités au Meett d'Aussonne, malgré la grève Tisséo

Ce mardi 30 et ce mercredi 31 mai et demain se tient au Meett d'Aussonne au nord de Toulouse le salon professionnel "Mobility Solution Show", sur les mobilités urbaines et périurbaines, avec une quinzaine de conférences et tables rondes. Le salon, qui accueille les grandes entreprises de transports comme les start-ups innovantes est soutenu par la région Occitanie, Toulouse Métropole et Tisséo. Après 2021, c'est la deuxième édition. Marie François, du comité organisateur du M2S, était l'invitée de France Bleu Occitanie ce mardi.

Parmi les thématiques abordées : la décarbonation, les nouveaux modes de transport, les Zones à Faible Émission (ZFE).

5.000 personnes sont attendues au Meett pendant ces deux jours. Le ministre du numérique, Jean-Noël Barrot sera présent mardi. Attention, une grève chez Tisséo cette semaine impacte le tram T1 qui dessert le Meett.