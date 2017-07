Un samedi noir sur la route, un dimanche annoncé comme compliqué aussi

Les automobilistes ont dû se montrer patients ce samedi pour traverser la Drôme sur l'autoroute A7. Les temps de parcours entre Lyon et Orange ont plus que doublé.

Plus de 160 000 voitures ont traversé la Drôme via l'autoroute A7 ce samedi. La circulation a été très compliquée dès 9h dans le sens des départs. Le pic est arrivé vers 12h, avec 50 km de bouchons entre Valence et Montélimar, trafic saturé sur toute cette portion donc. Il fallait alors 4 heures pour faire Lyon/Orange au lieu d' 1 heure 35 en temps normal.

On a observé moins de monde dans le sens des retours, 2 heures 30 de temps de parcours maximum entre Orange et Lyon. Le trafic est revenu à la normale vers 17h.

Au niveau national, un pic de 610 km de bouchons a été enregistré à 12h par Bison Futé, un peu moins que l'an dernier et loin du record historique établi le 24 mai avec 1068 km.

Ce dimanche, Vinci Autoroute prévoit une circulation à peine un peu moins chargée dans le sens Nord/Sud, avec un pic de circulation entre 11h et 15h. Il y aura moins de monde une nouvelle fois dans le sens des retours mais la circulation sera dense tout de même de 11h à 19h.