Un samedi rouge sur les routes d'Ile de France pour le chassé-croisé des vacances

Vendredi, la circulation est classée orange dans le sens des départs et verte pour les retours. Il est conseillé d'éviter de regagner ou quitter les grandes métropoles entre 14H00 et 20H00. Pour la journée de samedi classée rouge dans le sens des départs et orange pour les retours, Bison Futé recommande de quitter les grandes métropoles avant 7H00, précisant que certains bouchons apparaîtront dès 4H00 du matin samedi. Au vu de la circulation très dense, il est conseillé d'attendre dimanche pour prendre le volant. La journée est classée orange pour les départs et vert pour les retours.

Pour aujourd'hui et demain, il est surtout conseillé de faire le plein d'eau fraîche pour le trajet !