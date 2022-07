Un sénateur de la Somme écrit au gouvernement pour la régulation des trottinettes électriques

Après la mort d'un enfant à Nice, percuté par une trottinette électrique, le 30 juin dernier, le sénateur UDI de la Somme, Stéphane Demilly veut frapper fort pour adapter la réglementation de ce moyen de locomotion qui s'est fortement développé ces dernières années en France. Il vient d'envoyer une question en ce sens au ministre des Transports, Clément Beaune, qui a été publiée ce jeudi 21 juillet au Journal Officiel. L'élu l'interroge pour "savoir si un renforcement de la réglementation et des contrôles sur l'usage des trottinettes électriques est prévu" et dénonce l'augmentation des accidents liés à l'usage de la trottinette électrique.

"Je voudrais qu'il y ait un grand chantier national qui s'ouvre sur ce sujet là, en mettant autour de la table le ministère de l'Intérieur, parce qu'effectivement si on ne sanctionne pas, on va continuer à avoir des comportements irrespectueux. Qu'il y ait le ministère de l'Education nationale parce que ça passera aussi par une sensibilisation des gamins. Mettre autour de la table les ministères, des collectivités locales. Décider à Paris, c'est sympa, mais s'il n'y a pas d'application locale et une sensibilisation des élus municipaux sur le sujet pour savoir comment on peut faire, eh bien on n'avance pas", affirme Stéphane Demilly.

Le nombre d'accidents a doublé entre 2019 et 2021

Le sénateur veut également inviter les usagers à participer à cette table ronde : "On ferait une grande discussion pour voir comment on peut faire respecter ces réglementations. Et mon sentiment, c'est que ce sujet là, il s'inscrit dans un problème général d'incivilité, d'irrespect du quotidien et du respect des règles."

Plus de 6.000 accidents, dont 22 décès, ont eu lieu en 2021, soit le double par rapport à 2019, année où des règles spécifiques au code de la route ont été créées pour ces véhicules. Leur utilisation est effectivement interdite depuis le décret du 23 octobre 2019 "pour les enfants de moins de 12 ans". Il est également interdit de "transporter un passager et de porter un casque audio". L'assurance est obligatoire, tout comme le port d'un équipement réfléchissant et la vitesse est limitée à 25 km/h.