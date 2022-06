Un service de transport à la demande bientôt disponible dans toute l'agglomération du Cotentin

Cap à la demande desservira bientôt toutes les communes de l'agglomération du Cotentin, et plus seulement les alentours de Cherbourg. Un service de réservation disponible à partir du 1er juillet prochain. D'ici là, des réunions publiques d'informations sont organisées sur tout le territoire.

C'est un peu le taxi, version transports en commun. Cap à la demande, le service de réservation de transport de Cap Cotentin, va bientôt être étendu à toute l'agglomération du Cotentin. A partir du 1er juillet prochain, vous pourrez réserver un véhicule dans l'un des 488 arrêts du territoire.

Comment Cap à la demande fonctionne ?

Cap à la demande s'adresse à tous les usagers qui souhaitent prendre le bus, sans avoir de ligne régulière à proximité. Il vous suffit de réserver un véhicule par téléphone, sur l'application ou sur le site Internet de Cap Cotentin. Vous renseignez alors l'arrêt Cap à la demande et l'heure auxquels vous voulez être récupéré.

Un véhicule vient ensuite vous chercher et vous dépose à un autre arrêt Cap à la demande de votre secteur, ou à l'arrêt le plus proche d'une ligne régulière. Vous pouvez réserver ce service entre un mois et une heure à l'avance, du lundi au samedi entre 7h et 19h. Les prix sont les mêmes que ceux d'une ligne régulière.

Un service étendu à toutes les communes du Cotentin

Ce service de réservation existe depuis novembre 2021. Pour le moment, 69 arrêts Cap à la demande sont desservis, uniquement sur trois secteurs dans la première couronne de Cherbourg. A partir du 1er juillet, il y aura 488 points d'arrêts, au moins un dans chacune des communes de l'agglomération du Cotentin.

Des réunions publiques d'informations

Avant le lancement de ce service à toute l'agglomération, Cap Cotentin organise des réunions publiques d'informations dans les prochains jours, ouvertes à tous les habitants. Ceux qui y participeront bénéficieront d'un premier trajet offert.

Les Pieux - salle Paul Nicolle : 1er juin à 18h30

- salle Paul Nicolle : 1er juin à 18h30 Barneville-Carteret - pôle de proximité de la Côte des Isles : 2 juin à 18h

- pôle de proximité de la Côte des Isles : 2 juin à 18h Saint-Vaast-la-Hougue - complexe sportif Guillaume Fouace : 7 juin à 18h

- complexe sportif Guillaume Fouace : 7 juin à 18h Saint-Pierre-Eglise - pôle de proximité de Saint-Pierre-Eglise : 8 juin à 18h

- pôle de proximité de Saint-Pierre-Eglise : 8 juin à 18h Martinvast - pôle de proximité de Douve et Divette : 8 juin à 18h

- pôle de proximité de Douve et Divette : 8 juin à 18h Montebourg - salle des fêtes : 9 juin à 18h

- salle des fêtes : 9 juin à 18h Valognes - salon Marcel Audouard : 14 juin à 18h

- salon Marcel Audouard : 14 juin à 18h Saint-Sauveur-le-Vicomte - cinéma Le Normandy : 14 juin à 18h

- cinéma Le Normandy : 14 juin à 18h Beaumont-Hague - salle des fêtes : 15 juin à 18h

- salle des fêtes : 15 juin à 18h Bricquebec - cinéma Le Donjon : 16 juin à 18h

