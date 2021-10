Un service de bus gratuit et écolo entre en service à Apt

C'était une promesse de campagne de l'équipe municipale : un service de bus gratuit, nommé "Mobily", entre en service à Apt le 15 octobre. Deux lignes vont desservir Apt "du Nord au Sud et d'Est en Ouest", indique la maire de la commune Véronique Arnaud-Deloy. Jusque-là, seule une navette sur demande permettait de se déplacer pour les personnes à mobilité réduite. "C'est une attente très forte de la population", assure Véronique Arnaud-Deloy.

51 arrêts de bus

Les deux lignes effectuent chacune un parcours d'environ 11 km et vont alimenter le centre-ville ainsi que les zones d'activités et commerciales. "Apt est dans une cuvette, avec des quartiers en hauteur et très dispersés, c'est de là que sont nées nos deux boucles", commente Laurence Grégoire, conseillère municipale déléguée à la mobilité. Le réseau dessert aussi "tous les centres sociaux, médicaux, les bases de loisirs et de sport", précise l'élue. 51 arrêts de bus ont donc été instaurés. "Des gens qui sont à un bout de la ville pourront prendre le bus gratuitement et aller à l'autre bout, nous espérons que certains Aptésiens vont laisser tomber leur voiture pour aller travailler", se projette Véronique Arnaud-Deloy.

Le tracé des deux lignes de bus "Mobily" à Apt. © Radio France - Adrien Serrière

Un bus "vert"

Les nouveaux bus sont "100 % verts" assure l'équipe municipale. Ils rouleront au gaz de ville. "On souhaitait avoir des véhicules propres car on s'est donné comme objectif d'avoir une ville verte", précise Frédéric Sacco, adjoint au maire en charge des finances. Le gaz a été privilégie à l'électrique pour des raisons d'autonomie car les bus vont rouler de 7h à 19h, du lundi au vendredi.

Ces bus n'étant pas encore prêts, des véhicules diesel seront mis en service dans un premier temps. L'arrivée des véhicules "gaz" est prévue pour le premier semestre 2022.

Les bus "Mobily" en chiffres

42 personnes maximum pourront voyager en même temps : 12 places assises et 30 places debout.

pourront voyager en même temps : 12 places assises et 30 places debout. 1 bus toutes les heures en moyenne pour chaque arrêt. ( Un bus par demi-heure pour les arrêts du centre-ville ).

). 310 000 € par an de coût pour la commune, financé notamment par une taxe mobilité collectée par les entreprises de plus de 10 salariés de la commune.