Un simulateur de vieillesse jusqu'à vendredi dans le tramway de Bordeaux

Le tramway de Bordeaux s'est doté d'un simulateur de vieillesse depuis ce mardi et jusqu'à vendredi 15 avril 2022. Le but : sensibiliser le grand public aux difficultés auxquelles font face nos aînés.

L'expérience est inédite. Transport Bordeaux Métropole (TBM) met en place dans une rame de tramway bordelaise spéciale depuis ce mardi 12 avril et jusqu'à vendredi 14 avril 2022, un dispositif pour sensibiliser le grand public aux problématiques que rencontrent nos ainés dans les transports en commun : un simulateur pour se mettre à leur place l'espace de quelques minutes.

"C'est un exosquelette qui va limiter la mobilité, et un système de lunette et de casque qui vont simuler des pathologies visuelles et auditives liées à l'avancée en âge. L'idée est de ressentir et mieux comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées dans leur quotidien, pour ensuite réfléchir à comment on interagir avec elles", détaille Guy Le Charpentier, le directeur de Re-Santé Vous, l'entreprise qui l'origine du dispositif avec TBM.

Une manière de faire réagir les Bordelais. "L'idée c'est de dire de faire attention aux gens qu'il y a autour de nous, les fragilités de ces gens ne se voient pas. La simulation permet de se rendre compte, et de se dire qu'il faut être bienveillant avec tout le monde de manière général", conclue Benjamin Grelaud de TBM.

Pour tester, il vous suffit de repérer la rame floquée pour l'occasion, l'expérience est gratuite et se déroule entre 11h et 15h jusqu'à vendredi.