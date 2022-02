"Un stress permanent" : des chauffeurs de bus TBM demandent plus de sécurité après de nouveaux incidents

Des chauffeurs de bus TBM ont de nouveau été pris pour cible par des jets de projectiles et des rodéos urbains ce week-end, à La Châtaigneraie à Pessac, et au Grand Parc à Bordeaux. Des plans de sûreté ont été déclenchés, mais les syndicats réclament plus de protection sur le long terme.

Gilet siglé TBM (pour Transports Bordeaux Métropole) et yeux rivés sur la route, Mathieu Obry est en alerte. Nous sommes dans un bus de la ligne 24, entre Bordeaux République et Pessac Bougnard, et le véhicule entre dans l'enceinte du quartier de La Châtaigneraie, à Pessac. "À partir d'ici, en tant que conducteur, on commence déjà à réfléchir. Il faut être attentif à tout ce qu'il se passe, à l'environnement. Plus que d'habitude", décrit celui qui conduit sur cette ligne depuis cinq ans. Chez les conducteurs TBM, l'inquiétude grandit après deux nouveaux incidents ce week-end dans les quartiers de La Châtaigneraie à Pessac et du Grand Parc à Bordeaux. Des bus ont été ciblés par des jets de projectile et des rodéos urbains. Deux plans de sûreté ont été déclenchés pendant quelques heures pour dévier les lignes.

"Là, le bitume est brûlé un peu partout, essentiellement à cause des feux de poubelles. Pareil pour le rond-point, régulièrement brûlé", décrit Mathieu Obry dans le quartier pessacais, en pointant du doigt les taches noires au sol. Des feux de poubelle, des rodéos urbains, parfois même des guet-apens, le conducteur n'en avait jamais constatés autant, en vingt ans de métier. "Aujourd'hui, la vie d'un conducteur, c'est un stress permanent", assène celui qui est aussi secrétaire général CGT chez TBM. "L'absentéisme augmente, les gens ne veulent plus venir. Quand ils savent qu'ils travaillent sur notre ligne, ils se mettent en arrêt maladie ou obtiennent un changement avec un collègue."

Nouvel accord de sûreté

Un nouvel accord de sûretéest entré en vigueur début février, après une signature du texte au mois de novembre. Demandé par les syndicats de longue date, cet accord prévoit notamment la spécialisation des agents de sûreté TBM. Désormais, ils se concentreront sur leurs missions de sécurité et ne contrôleront plus les usagers. "On a préféré séparer et bien segmenter, pour éviter de la polyvalence qui pouvait diluer les compétences et les savoir-faire", détaille Laurent Offroy, directeur d'exploitation chez Kéolis Bordeaux Métropole.

Une fois que la police n'est plus présente, le problème revient. - Mathieu Obry, conducteur et secrétaire général CGT

"En parallèle, on s'est réorganisés et on a doté nos agents d'appareils de géolocalisation, ce qui permet de savoir exactement où ils se situent", explique-t-il. "Depuis notre poste de commandement de sécurité, on peut guider leurs interventions partout sur le réseau. Aujourd'hui, on intervient pour couvrir un fait de sûreté en huit minutes. Notre objectif est de rester en-dessous de dix minutes. Donc il y a une augmentation significative de notre efficacité pour intervenir sur le réseau."

Un accord encore insuffisant pour la CGT. "Une fois que la police ou la sûreté n'est plus présente, le problème revient", affirme Mathieu Obry. "Nous demandons la mise en place des plans de sûreté sur une journée, voire sur quelques jours. Évidemment, il faut desservir ces quartiers. Mais on peut faire une déviation pour les desservir sans passer par les points problématiques." Le secrétaire général CGT demande aussi des agents de sûreté en plus. La direction refuse de communiquer leur nombre actuel sur le réseau.