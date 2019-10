Un super yacht, le Virginian, se refait une beauté à La Rochelle

Difficile de passer à côté, dans le bassin des Chalutiers à La Rochelle. Le Virginian, super yacht privé de 62 mètres, a fait son entrée lundi matin. Il y restera deux semaines, avant d'être transféré à La Pallice pour un "refit", une remise à niveau. Opération qui doit durer de quatre à six mois.

La Rochelle, France

62 mètres de long, 10 mètres de large. C'est un navire impressionnant qui a fait son entrée lundi matin dans le bassin des chalutiers à La Rochelle. Le Virginian, super yacht privé, doit rester amarré dans ce bassin du vieux port jusqu'au 4 novembre, et son transfert vers La Pallice. Le navire restera au port de commerce durant quatre à six mois, le temps de subir un "refit", une opération de maintenance incluant des travaux mécaniques, d'aménagement intérieur et de peinture. Une opération conduite de bout en bout par l'Atlantic refit centre, entreprise spécialisée dans la réparation navale de super yachts.

Jacuzzi géant sur le pont supérieur, salle de gym, salle de cinéma... le super yacht Virginian est proposé à la location à partir de 245.000 euros par semaine. © Radio France - Julien Fleury

Pas de précision sur le propriétaire de ce navire, mais le Virginian a été un temps la propriété d'un milliardaire britannique, Lord Anthony Bamford. Le navire aujourd'hui est proposé à la location, durant la période estivale, à partir de 245.000 euros par semaine. Il peut accueillir douze passagers dans six cabines, et fonctionne avec 18 membres d'équipages. Parmi les aménagements proposés, un jacuzzi sur le toit, une salle de gym, salle de cinéma, et un grand local de stockage pour kayaks, planches de paddle...