Un syndicat dénonce la vétusté des bus à Brest

"Trois bus incendiés en huit ans, ça me paraît quand même beaucoup", réagit Luc Daniel, délégué CFDT à Bibus. Vendredi 8 octobre vers 7h45, un bus de la ligne 3 a été victime d'un dégagement de fumée avant de s'embraser dans le quartier de Saint-Marc. Les cinq passagers ont pu être évacués sains et saufs avant l'incendie, qui a entièrement détruit le véhicule. Une enquête technique interne a été lancée pour tenter de comprendre l'origine de cette défaillance.

Des vieux bus qui roulent depuis 16 ans

D'après le syndicat majoritaire, le véhicule datait de 2009 et affichait 695.000 kilomètres au compteur. Mais surtout, il ne faisait pas partie des plus anciens du parc. Car sur les 104 bus diesel encore en circulation sur le réseau Bibus, 18 totalisent entre 850.000 et 950.000 kilomètres. Les plus vieux sont en service depuis 15 ou 16 ans, et auraient déjà dû être déclassés depuis longtemps. La direction en est consciente mais la flotte brestoise est déjà plus que limitée en quantité, au regard des besoins. "Il n'y a pas de bus de réserve, donc les agents de maintenance ne peuvent que bricoler, mettre des rustines", explique Luc Daniel. Dont le syndicat a déposé un préavis de grève de trois mois à compter de ce vendredi 15 octobre.

D'anciens bus parisiens recyclés à Brest ?

Engagée dans la transition énergétique, Brest Métropole concentre désormais tous les investissements de matériels roulants sur les bus électriques. Les deux premiers sont arrivés en mars dernier mais les livraisons se font au compte-gouttes : quatre autres sont attendus en décembre. Au rythme actuel, il faudrait... 17 ans pour remplacer la totalité du parc. Alors d'après la CFDT, l'exploitant du réseau brestois (RATP Dev) serait sur le point de récupérer auprès de sa maison-mère une quinzaine de bus parisiens âgés d'une dizaine d'années. Histoire de pouvoir enfin se débarrasser de toutes ses épaves.