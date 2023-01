Un téléphérique à Avignon : la maire relance l'idée

Un téléphérique urbain à Avignon. La maire Cécile Helle remet le sujet sur la table. L'idée qu'elle avait lancé en 2013 pour relier les Angles au centre-ville d'Avignon refait surface mais cette fois il s'agirait de relier le futur quartier Avignon Confluence (secteur gare TGV) au centre-ville. L'élue a évoqué ce projet ce lundi 16 janvier lors de ses vœux aux acteurs économiques.

Relier Avignon Confluence au centre-ville

"L'idée ce serait de porter un projet avec deux ou trois stations intermédiaires. On sait que dans les villes qui ont ce type de propositions comme Barcelone, ce téléphérique a une dimension d'utilité pour les habitants mais c'est aussi un spot touristique. Imaginez la vue que vous auriez en arrivant d'Avignon Confluence et survolant de loin le centre historique et le Palais des Papes qui émergerait", explique Cécile Helle. La maire d'Avignon rappelle par ailleurs que des projets de téléphériques ont vu le jour à Brest et Toulouse . Ce sont deux exemples qui l'inspirent.

Une faible emprise foncière

Par ailleurs, l'idée d'un téléphérique urbain séduit Cécile Helle car contrairement au tram, un téléphérique prend peu de place au sol et permet de franchir des obstacles comme des rails par exemple ou encore une usine, ou un bâtiment.

Un téléphérique c'est donc un projet qui fait rêver Cécile Helle. Mais pour l'instant ce n'est qu'un projet. Il n'y a pour le moment eu aucune étude, le projet n'a pas été chiffré et financé, il n'y a pas de tracé étudié, et encore moins de date de mise en service.