Un téléphérique pour éviter les bouchons entre le Pas-de-Calais et la métropole lilloise ?

Les intercommunalités de Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romane, Flandre-Lys, Pays de Saint-Omer, Pays de Lumbres et Flandres intérieures s'unissent pour mener une étude pour faciliter les déplacements domicile-travail des gens qui viennent travailler sur la métropole lilloise mais aussi pour mieux connecter ces territoires à la MEL. L'enjeu est de mieux développer économiquement ces intercommunalités du Pas-de-Calais. Olivier Gacquerre, maire de Béthune et président de l'agglomération Béthune-Bruay, indique que 12 000 personnes quittent chaque jour l'agglomération pour se rendre à Lille en voiture. L'idée, c'est de proposer de nouveaux modes de transport, plus écologiques et plus économes, à savoir du transport téléporté, téléphériques ou télécabines mais aussi transport sur rails mais aérien. "L'avantage, explique le maire de Béthune, c'est qu'il n'y a pas d'emprise foncière. En aérien, il y a plus de facilités et d'opportunités." Reste à définir les localisations et les moyens de transports, c'est le but de cette étude dont les résultats devraient être connus dans six mois. "Un kilomètre de voie ferrée, indique OIivier Gacquerre, c'est entre 20 et 22 millions d'euros, un kilomètre de 2x2 voies, c'est six millions d'euros (..), un transport téléporté, c'est entre 10 et 12 millions d'euros. Ca vaut le coup de regarder." Autre avantage pour le maire de Béthune, avec ces moyens téléportés, on peut transporter des passagers mais aussi des biens avec l'idée d'une plateforme relais à l'aérodrome de Merville (entre Béthune et Hazebrouck) en direction de Lille.