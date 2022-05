Une nouvelle étape est franchie dans le projet de construction d'un téléphérique entre Nice et Saint-Laurent-du Var. Un appel public à la concurrence pour la conception, la réalisation et la maintenance de ce téléphérique est désormais lancé par la métropole de Nice.

Un projet de téléphérique pour relier Nice et Saint-Laurent-du-Var

2 300 voyageurs par jours

Sur le papier, ce projet a pour but de désengorger le trafic routier, franchir le Var et relier l’Eco-Vallée au centre-ville de Saint-Laurent-du-Var, en trois minutes, avec une fréquence de 4 minutes 30 entre chaque cabine. Deux stations sont prévues pour 800 mètres de tracé. Deux pylônes soutiendront le câble. Ils seront construits en dehors du lit du Var. La projet prévoit deux cabines et une fréquentation globale de l'ordre de 2 300 voyageurs par jour.