Un TER direct Nord Ardèche / Lyon ?

Les revendications pour le rétablissement du TER en rive droite du Rhône (côté ardéchois) se multiplient. Cette fois, c'est la partie nord qui est visée par cette association.

Une région aux portes de la métropole lyonnaise

L'association des usagers du TER Vallée du Rhône avance plusieurs arguments : et d'abord la difficulté d'aller prendre le train en rive gauche par exemple au Péage de Roussillon. Aux heures de pointe, les ponts qui enjambent le Rhône sont saturés, ce qui entraîne bouchons et pollution. Un TER en rive droite permettrait de se rendre directement à Lyon depuis les gares de Peyraud (07), Saint-Pierre-de-Boeuf (42) ou encore Condrieu et Givors dans le département du Rhône.

Ce secteur voit sa population s'accroître sans cesse augmentant les difficultés de circulation.

Le président de la Région, récemment interrogé sur le sujet des trains en rive droite vers Lyon ne s'y oppose pas. Il y voit même un moyen de mieux gérer le trafic pour les personnes qui vont travailler à Lyon et qui pourraient ne plus prendre leur voiture. Laurent Wauquiez se garde bien aujourd'hui de donner un calendrier.

Un autre projet en rive droite

Le projet le plus avancé en rive droite consiste à relier les villes du Teil, de Cruas et du Pouzin à Valence Ville, Valence TGV et Romans. C'est le projet le plus abouti qui pourrait voir le jour dans trois ans.

Par ailleurs plus au sud, la région Occitanie a fait connaître son intention de prolonger ses TER vers Bagnols-sur-Cèze, une des dernières gares de rive droite du Rhône avant la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Verra-t-on un jour un TER Lyon-Nîmes en rive droite du Rhône ? Ce n'est pas impossible puisque la ligne SNCF existe. Elle est aujourd'hui réservée aux trains de marchandises. Il faudrait remettre les gares aux normes pour que l'Ardèche ne soit plus le seul département de France métropolitaine à ne pas avoir de trains de voyageurs.