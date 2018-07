A cause de la panne à la gare Montparnasse à Paris, qui affecte le trafic ferroviaire dans l'ouest de la France, un TGV a été pris d'assaut par des voyageurs ce dimanche dans le Pays basque, et a été bloqué à Dax (Landes) pour des raisons de sécurité.

Dax, France

Un TGV plein à craquer a été bloqué pendant 1 heure ce dimanche en gare de Dax (Landes), vers 14h, a appris France Bleu Gascogne auprès de la SNCF.

Cet incident est lié à la panne d'alimentation qui affecte la gare Montparnasse à Paris depuis vendredi. A cause de cette panne, un seul train TGV permettait d'aller ce dimanche de la côte basque jusqu'à Paris. Ce train s'est donc retrouvé surchargé de voyageurs à son départ d'Hendaye, puis ensuite lors de ses arrêts à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Bayonne. Lors de son arrêt à Dax, les contrôleurs ont estimé que les conditions de sécurité n'étaient plus réunies : il y avait trop de monde. Ils ont donc demandé à certains passagers de descendre pour prendre des trains TER en direction de Bordeaux. Et le TGV a alors pu repartir, avec une heure de retard, direction Bordeaux puis Paris.