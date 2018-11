Un TGV Bordeaux-Paris heurte un sanglier : 5 heures de retard pour les passagers

Un TGV Bordeaux-Paris heurte un sanglier dans le sud de la Vienne et ne peut repartir

Bordeaux, France

Le TGV est parti ce jeudi à 18h23 de la gare Saint-Jean de Bordeaux. Il était prévu d'arriver à Paris à 21h39. Deux heures plus tard, dans le sud de la Vienne, entre Couhé et Vaux, le train va heurter un sanglier et va rester bloqué sur la voie. Le choc a été très violent puisque l'avant de la locomotive s'est encastré sous le train. Du coup, le TGV ne pourra redémarrer.

Les 360 voyageurs ont dû attendre près de trois heures un autre train pour gagner la capitale. Finalement, ils ont atteint la gare Paris-Montparnasse avec cinq heures de retard, soit 2h40 ce vendredi matin. La direction de la SNCF a indiqué que tous les voyageurs pourront se faire rembourser totalement leur trajet.