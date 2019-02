Un TGV de plus entre Angoulême et Bordeaux à la fin de l'année !

Un TGV sera de nouveau positionné en fin d'après-midi entre Angoulême et Bordeaux dès la fin de l'année. C'était une demande de Jean-François Dauré, le président de GrandAngoulême.

Angoulême, France

Une liaison vers Bordeaux en plus en fin d’après-midi. Jean-François Dauré avait fait la demande il y a un peu plus de deux semaines à Gwendoline Cazenave, directrice TGV Atlantique chez SNCF. L'idée était d'améliorer les dessertes de la LGV entre Angoulême et Bordeaux.

Nous serons en mesure de repositionner un TGV Paris - Bordeaux au départ d’Angoulême vers 18h10." - Gwendoline Cazenave, directrice TGV Atlantique chez SNCF

Le président de Grand Angoulême vient de recevoir une réponse positive. "_A compter du 15 décembre 2019, début du service annuel 2020_, pour une arrivée à Bordeaux vers 18h50, en remplacement du OUIGO de 17h32 (sur lequel les abonnés ont actuellement une dérogation exceptionnelle d'accès). Ce repositionnement permettra ainsi de proposer entre Angoulême et Bordeaux un horaire équivalent à celui du TGV existant au 2ème semestre 2017 (départ Angoulême à 18h15)," explique Gwendoline Cazenave, directrice TGV Atlantique à la SNCF.