Un TGV direct quotidien entre Arcachon et Paris à partir de décembre

A l'occasion de la célébration ce jeudi en gare Saint-Jean du dix millionième passager de la ligne LGV, Bordeaux / Île de France, on a appris que la SNCF allait ouvrir à la fin de l'automne une liaison quotidienne entre la capitale et le Bassin d'Arcachon.

Jusqu'ici, le service n'était proposé que le vendredi, le samedi et le dimanche. Et plutôt dans une perspective weekend. La nouvelle offre s'adressera plutôt à une clientèle d'affaires. "L'idée, explique Gwendoline Cazenave directrice de l'Axe TGV Atlantique, c'est d'offrir une offre directe entre Arcachon, le Nord-Bassin et Paris pour que la clientèle professionnelle soit en capacité de faire l'aller-retour dans la journée sans rupture de charge à Bordeaux. On sait aujourd'hui qu'on a une forte demande sur ce territoire."

Depuis l'ouverture de la LGV, le trafic entre Bordeaux et l’île de France a progressé de 71% © Radio France - Arnaud Carré

Ce service sera le prolongement d'une ligne qui, depuis son lancement en juillet 2017, a trouvé sa clientèle. Paris - Bordeaux, 6ème ligne en termes de fréquentation il y a deux ans, est passé à la deuxième place derrière la LGV qui relie Paris à Lyon et qui date de 1981. Et affiche, sur tous les TGV entre Bordeaux et l’île de France, une progression de trafic de 71%.

C'est dans cette optique que la SNCF va proposer à la rentrée prochaine au départ de Bordeaux une liaison matinale permettant de rejoindre Massy pour 10h du matin et donc de rapprocher la capitale girondine du sud de Paris.

