Un TGV Paris-Berlin lancé fin 2023

Un TGV Paris-Berlin d'ici moins de deux ans. C'est ce qu'a annoncé Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, venu, ce mardi, à Strasbourg, pour fêter les quinze ans de la coopération transfrontalière entre la compagnie française et la Deutsche Bahn. "On veut le lancer en décembre 2023", explique le PDG.

Le trajet durerait sept heures : "Il y a quelques années, on trouvait ça un peu long", a expliqué Jean-Pierre Farandou. Mais aujourd'hui, "on constate que les gens acceptent de faire des trajets de plus en plus longs". Il y aura, pour commencer, un aller-retour par jour, en passant par Francfort.

Une ligne de jour et une ligne de nuit

La ligne sera exploitée en partenariat par la SNCF et la Deutsche Bahn, avec des ICE, l'équivalent allemand de nos TGV. Il pourrait y avoir, dans un second temps, un autre aller-retour quotidien avec des TGV français. Par ailleurs, une liaison de train de nuit entre Paris et Berlin, exploitée cette fois ci par les chemins de fer autrichiens, devrait également voir le jour à partir de fin 2023.