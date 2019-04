Un ticket unique et réutilisable pour le réseau Chronoplus

Depuis le 29 avril le réseau Chronoplus fait sa révolution billetique: on pourra désormais garder son billet plastifié à vie, et le recharger à volonté

Bayonne, France

Le nouveau ticket Chronoplus a le même format que l'ancien ticket en carton, sauf qu'il est en plastique et qu'on peut le recharger à volonté de manière illimitée. Fini les gaspillages de papier mais on entre aussi un peu plus dans l'ère Trambus avec ce morceau de plastique.

Prendre les bonnes habitudes

Le Tram'bus, 100% électrique, circulera sur la ligne 1 de Chronoplus en septembre 2019 © Radio France - Oihana Larzabal

En septembre quand on montera dans les rames de Trambus il faudra déjà avoir son billet, on ne pourra pas acheter à bord -comme dans la plupart des métros et des trams. Les abonnés ont déjà reçu le nouveau format, les autres vont découvrir peu à peu cette carte à acheter dans les agences Chronoplus et bientôt aux arrêts Trambus. On pourra ensuite le recharger à volonté, même par internet.

La nouvelle carte coûte 20 centimes, une fois achetée elle vous appartient à vie. Pour Nicolas Biodjekian, chargé de projet billetique au Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour, "c'est un format carte bancaire, plus souple et réutilisable", on peut le charger pour une heure, un jour, une semaine. L'ambition du syndicat des mobilités est d'étendre son utilisation aux réseaux Hegobus et Transports 64 puis plus tard au train et pourquoi pas aux vélos pour créer un titre de transport unique pour tout le Pays Basque.

Nicolas Biodjekian (syndicat des mobilités): "Les abonnés pourront recharger leur titre automatiquement" Copier

Tiketa bakar bat Iparralde guzirako

Plastikozko tiketa berriak erabilgarriak dira sare guzian. Chronoplus garraiolariak nahi ditu kartoinezko tiketa zahar guziekin bukatu, plantan emaiteko tiketa berri bakar bat. Aldi batez erosten da bakarrik eta gero aski izanen da haren ber-kargatzea oren bat, egun bat, aste bat edo nahi den epearentzat. Artitz Videgain Garraio sistemen arlo burua da mugikortasunen sindikatan, eta segurtatzen du "tiketa berria antzerakoa dela, bainan ez da gehiago makinan sartzen ahalko". Tiketak zaharrak, Miarritze eta Baionako agentzietan aldatzen ahalko dira iraila arte.