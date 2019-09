Un tiers des tués sur les routes de l'Hérault sont des conducteurs de deux roues

France Bleu et France 3 vous propose ce mercredi une journée spéciale sécurité routière sur le thème " tous responsables". Dans l'Hérault on déplore 46 morts depuis le début de l'année ( chiffre arrêté fin août) dont un tiers de deux roues (vélo, scooter, moto).

A l'occasion de la journée spéciale sécurité routière en association avec France 3, France bleu s’intéresse à l’accidentalité routière dans l'Hérault. On est encore loin des objectifs fixés à savoir une 50 aine de tués par an mais il faut tout de même reconnaître que les statistiques s'améliorent. La moyenne de ces dernières années se situe autour de 80 morts. Il faut se souvenir que c'est en 2011 que notre département est passé pour la première fois sous la barre des 100 tués et qu'en 2001 on déplorait 179 morts.

Tendance pour l'année 2019

L'année 2019 a plutôt bien démarré puis la situation s'est dégradée au printemps avec 221 accidents et 21 morts sur la période, avril,mai juin . On a enregistré une légère baisse du nombre de tués en juillet et août malgré le surcroît de trafic lié a la période estival. Fin août on totalisait près de 600 accidents et 46 morts dont un tiers de deux roues, qui payent toujours un lourd tribu et 1 quart de piétons (13 piétons ont perdu la vie depuis le début de l'année).

16 conducteurs de deux roues ( vélo, scooter,moto) et 13 piétons ont perdu la vie depuis le début de l'année

La D612 est la route la plus meurtrière

La majorité des accidents se concentrent sur la partie sud du département, une large bande littoral. Selon une étude de la Ligue contre la violence routière, la D612 qui relie Montpellier à Sète est la route la plus dangereuse avec 43 morts entre 2006 et 2015 suivie de la D32 entre Montagnac et Saint-Martin-de-Londres avec 28 victimes sur la même période. La D61 qui relie Lunel à La Grande-Motte affiche le plus grand nombre de morts par kilomètre de voie soit 12 tués sur seulement 13 kilomètres.

Le fléau du portable

Le portable est à l'origine d'un accident corporel sur 10. Depuis le début de l'année dans notre département 7294 personnes ont été contrôlées avec un téléphone entre les mains alors qu'elles conduisaient. En zone gendarmerie ou l'on observe le plus grand nombre d'infractions, le chiffre est en augmentation de 15% par rapport a la même période de 2018.

Pres de 8000 infractions au portable dans l'Hérault depuis le début de l'année

Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident, lire un message c'est pire, vous multipliez le risque par 23. Rappelons que conduire avec un téléphone à la main est passible d'un retrait de 3 points sur votre permis et de 135 euros d'amende. Vous ne serez pas verbalisé si vous utilisez le bluetooth en revanche en cas d'accident cela pourra être considéré comme une circonstance aggravante.