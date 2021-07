Un tour de vélo dans les lieux les plus emblématiques de Reims

Une balade à vélo dans les endroits les plus emblématiques de Reims, c'est ce que propose Vélo Tour. Le 29 août prochain, entre 8 heures et 12 heures, 3000 cyclistes sont attendus dans la Cité des Sacres pour visiter une dizaines de lieux rémois à vélo : "C'est le première année que l'évènement est organisé à Reims. Il s'inscrit dans un cadre de développement du sport, de redécouverte des lieux emblématiques et de sensibiliser à la pratique et surtout à la bonne pratique du vélo" explique Arnaud Robinet, le maire de Reims.

Reims, 10ème ville à accueillir l'évènement

Vélo Tour existe depuis 2006 et est déjà implanté dans 9 villes françaises : Paris, Dijon, Toulouse, Orléans, Marseille, Toulouse, Valenciennes, le Havre et Tours. Il a déjà visité 650 sites dont certains emblématiques comme le cour central de Roland Garros et l'Orange Vélodrome (stade de football de Marseille). Les organisateurs ont sélectionné une soixantaine de sites dans la Cité des Sacres. Certains n'ont pas été retenus et seront au programme l'an prochain.

C'est la première année que l'évènement a lieu à Reims. © Radio France - Timothé Rouvière

Départ de la Porte de Mars

Le départ et l'arrivée ont lieu Porte de Mars. Puis, 9 lieux emblématiques de la ville de Reims s'enchaineront : Le Manège, Cirque de Reims, le Parking CPA Cathédrale, Palais du Tau, la maison de Champagne Ruinart, le musée automobile Reims-Champagne, le lycée Georges Clémenceau, La Cartonnerie, le Parking CPA République et les Halles Boulingrin. Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site du VéloTour. Les tarifs varient entre 5 et 15€, cela dépend de l'heure de départ et de l'âge des cyclistes.