Bison futé a vu rouge ce samedi sur les routes avec la première grande vague de départs en vacances. En Limousin c'est sur l'A20 que le trafic est le plus chargé. La traversée du bassin de Brive est relativement compliquée avec quelques kilomètres de bouchons dans le sens Nord-Sud.

Un trafic très chargé et premiers bouchons dans la traversée de Brive sur l'A20

Comme partout en France le trafic est très chargé depuis ce samedi matin sur les grands axes routiers du Limousin. Les premiers ralentissements sont apparus en milieu de matinée sur l'A 20 et plus particulièrement dans la traversée du bassin de Brive en Corrèze. A la mi journée de forts ralentissements sont observés dans le sens Paris-Province à hauteur de Donzenac mais aussi à la jonction entre l'A89 et l'A20. Mais c'est à l'arrivée sur Brive qu'il faut se montrer patient. Un bouchon de 3 à 5 kms est observé dans le sens Nord-Sud ce samedi à 12 heures 30.

Un bouchon qui s'explique en partie par les travaux effectués sur ce secteur et qui vont durer jusqu'à la fin de l'été.