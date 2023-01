Un train de marchandises bloque le trafic ferroviaire entre Valence et Grenoble

Un train de marchandises en panne bloque la circulation entre Grenoble et Valence dans les deux sens, ce jeudi 12 janvier. Il gêne également le trafic entre Valence et Lyon. La SNCF tente de rétablir la situation au plus vite et indique que ses équipes sont sur place.

ⓘ Publicité

La SNCF précise que la reprise progressive du trafic est prévue à 10 heures, des bus de substitutions sont mis en place entre Saint-Marcellin et Valence. Le train ne transporte pas de matières dangereuses. La panne provoque également des retards dans la région lyonnaise, entre Bourg-en-Bresse et Lyon et entre Roanne et Lyon.