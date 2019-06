Un train de nuit Paris-Nice pourrait voir le jour exploité par les allemands de FlixTrain

Nice, France

La compagnie ferroviaire allemande FlixTrain veut proposer 5 lignes ferroviaire sur le territoire français. Une volonté sous forme de dossier déposé dans le cadre de l'ouverture à la concurrence prévue en 2020. L'information a été rendue publique par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer). Parmis ces projets, un Paris-Nice. Un train de nuit mais qui s'arrêterait dans plusieurs villes. En effet pas question de concurrencer le TGV a expliqué Yvan Lefranc-Morin, directeur-général France de FlixBus (filiale du groupe FlixMobility dont fait également partie FlixTrain). "_L'étape qu'on franchit aujourd'hui, c'est un manifeste d'_intérêt très fort pour certaines lignes, qu'on a identifiées comme étant à fort potentiel. On estime qu'il est possible de générer sur ces axes-là énormément de demande supplémentaire par rapport à ce qui existe". Ces 5 projets récemment déposé forment les premiers premiers dossiers déposés et signifie que la bataille commerciale sera bien là. FlixTrain est déjà en place en Allemagne et s'est tout de suite implanté avec des tarifs très agressifs. La SNCF va devoir réagir car d'autres compagnies pourraient aussi arriver, exemple les italiens de Thello, déjà présents sur la Côte d'Azur.